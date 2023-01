I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

L’ancienne directrice financier du CHU succède à Xavier Bouchaut aux commandes de l’Établissement public de santé mentale (EPSM) de la Guadeloupe. Dans un entretien exclusif, elle nous donne quelques indications sur sa feuille de route.

S’il fallait rapidement présenter votre

profil, vous diriez quoi en priorité ?

Que je suis originaire de la commune de

Saint-François. Je suis d’abord passée par une école de commerce.

J’ai commencé par travailler au sein du multinationale. Puis il y a

une vingtaine d’années j’ai décidé de changer de carrière.

J’intègre la fonction publique hospitalière, via le Centre

hospitalier de Montéran. Les projets que j’y ai mené m’ont donné

envie, avec l’appui du directeur de l’époque, de m’inscrire dans un

schéma de concours que j’ai réussi assez rapidement. J’ai été

ensuite nommée à Basse-Terre où j’ai travaillé pendant cinq ans,

dans une période d’administration provisoire pas simple à gérer.

Mais j’ai considéré que c’était une finalisation de formation, qui

permet d’apprendre la gestion dans l’adversité. L’aboutissement a

été mon intégration au CHU, en 2016, en tant que directrice des

finances. Nous avons réussi rapidement à augmenter les recettes de

l’établissement de plus de 20%, en travaillant sur la qualité du

codage. Puis sont arrivées les crises d’Irma, de Maria et de

l’incendie. Nous avions d’autres soucis à gérer…

Puis il y a eu le Covid ?

Oui….