Jean-Marc Atsé

L’incendie s’est déclaré dimanche après-midi. • J.-M. E

Un incendie s’est déclaré dimanche après-midi dans les locaux de l’entreprise familiale de pompes funèbres Roset et Fils, située au Lamentin.

C’est un spectacle de désolation qui règne au 30

rue Martin-Luther-King, dans le bourg du Lamentin. Dimanche

après-midi, un incendie a ravagé les locaux de l’entreprise

familiale de pompes funèbres Roset et Fils. L’accueil, le bureau,

le show-room et le corbillard ont été détruits par les flammes.

« Le téléphone a sonné vers 16h30. Des voisins, des amis m’ont

appelé pour me dire que l’entreprise était en train de prendre

feu », raconte Josué Roset, conseiller funéraire et maître de

cérémonie, qui travaille au sein de l’établissement…