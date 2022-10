I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Indira Ampiot, Miss Guadeloupe 2022 est devenue la nouvelle marraine de l’association des Amazones de Guadeloupe.

Devenue Miss Guadeloupe 2022 en juillet dernier, Indira Ampiot a très tôt manifesté son souhait de s’engager pour une cause qui lui tient particulièrement à cœur : la lutte contre le cancer.En ce mois de sensibilisation contre le cancer du sein, la jeune femme apporte son soutien aux Amazones de Guadeloupe en devenant marraine de l’association.L’association Amazone Guadeloupe a vu le jour en Juillet 2019.Née d’un projet humain, la structure présidée par Carina Guillaume est composée en majorité de femmes réunies en parcours de soin ou en rémission mais également des personnes de leur entourage,

Actives et force de propositions

Ces femmes et hommes ont pour volonté d’être des acteurs visibles et bienveillants de leur parcours de soins en cancérologie. 3 missions caractérisent l’association : Accompagner, sensibiliser et informer.Des missions en lesquelles s’est reconnue Indira Ampiot. L’ambassadrice des îles de Guadeloupe souhaite désormais mettre à profit sa notoriété pour accompagner les femmes atteintes de cancer à garder leur féminité malgré les difficultés.

Des actions à venir dès ce week-end

Indira Ampiot prévoit de mettre en place des ateliers socio-esthétiques avec les Amazones de Guadeloupe. Un beau moyen de prodiguer ses conseils en maquillage et d’offrir une parenthèse de joie à ces femmes en plein parcours de soin.Aussi, ce week-end, la basse-terrienne débutera ses premières actions en faveur de la lutte contre le cancer du sein.Elle se rendra au magasin Blandin à Jarry ce samedi (8 octobre) où une collecte de fonds aura lieu pour l’association Amazones Guadeloupe.Ce dimanche (9 octobre), elle participera aux Foulées du Ruban Rose à Jarry.