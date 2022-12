I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La Miss Guadeloupe s’est imposée au terme d’une soirée de show.

Indira Ampiot a décroché la couronne ce samedi soir à Chateauroux.

Le jury était présidé par Francis Huster et réunissait notamment la championne de judo Clarisse Agbegnenou, le producteur Dominique Besnehard ou le chanteur Kendji Girac. Empêchée, la chanteuse et humoriste Camille Lellouche est remplacée par la comédienne Bérangère Krief. Les finalistes ont été départagées à 50/50 par les téléspectateurs et le jury en fin de soirée.

Trente miss régionales tentaient de succéder à Diane Leyre, lauréate de l’édition 2022. Âgées de 18 à 26 ans, les candidates viennent d’horizons variés: étudiantes en médecine, en tourisme ou en commerce, kinésithérapeute, maquilleuse, infirmière…

Tatouages, mariage et limite d’âge: le concours Miss France, dont la 93e édition se tient ce samedi près de Châteauroux, a décidé cette année de faire voler en éclats plusieurs tabous pour moderniser un concours de beauté populaire mais souvent décrié.