The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis plusieurs mois, la commune de la Croix-des-Bouquets est en proie ? la violence, la criminalit? des gangs arm?s. Apr?s de nombreuses attaques contre la population civile, o? les r?sidents sont kidnapp?s, viol?s, assassin?s, <>, selon Jean Wesnel Edrouine Pervil.

<>, a rapport? Jean Wesnel Edrouine Pervil. <>, a indiqu? le maire qui avoue ?tre impuissant face ? cette situation.

Sur Magik 9 ce lundi, Rosy Auguste, responsable de programme du R?seau national de d?fense des droits Humains, a fait savoir qu’un regain de violence est enregistr? ? la Croix-des-Bouquets depuis plusieurs jours. <>, a r?v?l? Mme Auguste soulignant qu’? Bon Repos et ? Canaan, la situation n’est pas diff?rente. <>, a d?plor? Mme Auguste.

Pr?s de 12 maisons ont ?t? br?l?es en moins d’une semaine, mettant plus de 20 familles en situation de sinistr?s. Plus de 200 d?plac?s et une quinzaine de personnes sont tu?es, dont 7 dans la seule journ?e du 17 octobre 2022 au Village artistique de Noailles.

Les gangs gagnent du terrain

Les gangs continuent d’?tendre leurs h?g?monies et leurs emprises sur diff?rents quartiers de la zone m?tropolitaine de Port-au-Prince et dans les communes du d?partement de l’Ouest. Dans certains axes de la route nationale num?ro 1 et 2 les bandits exigent des droits de passage. Les usagers, dans certains cas, sont kidnapp?s, viol?s, d?noncent des organismes de d?fense des droits humains.

<>, a fait savoir Mme Auguste ? l’?mission Panel magik de ce lundi.

<>, a d?plor? Mme Auguste.