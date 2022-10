The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Prome dia di reunionnan di IPKO a cuminsa diamars na unda cu tanto e presidentenan di Parlamento como e lider di delegacion di cada pais di Reino a brinda nan presentacionnan manera semper ta e caso riba e prome dia. Mientras cu e presidentenan ta duna un discurso breve di 5 minuut, e lidernan di delegacion ta presenta den 20 minuut un discurso di e ultimo desaroyonan y retonan di cada isla respectivamente. Cada isla ta comparti informacion di loke pa nan ta mas importante y relevante pa nan.

Hulanda tambe ta trece nan discurso di kico ta e ultimo desaroyonan na Hulanda cu logicamente ta varia poco cu esnan di e diferente islanan den Reino. Tin tambe topico en comun. Un di nan ta e efecto di e guera entre Rusia y Ukraina. Hulanda ta premira un crecemento inflatorio di 11%. E problematica aki y e efecto cu inflacion ta causa riba e prijsnan di utilidad nos ta reconoce mirando cu esaki Aruba tambe a experencia. Hulanda ta premira un subida di mas of menos 30% riba prijs di gas y coriente.

Contrario na Aruba y e otro islanan cu ta sinti e efecto di prijs di gasolin mas tanto, Hulanda ta campa mas ainda cu e problema di nan dependencia riba gas di Rusia (rond di 20%) cu door di e guera a bira mas schaars y mas caro. Hulanda a tuma e medida y ta haciendo campaña pa reduci tanto e uzo como e dependencia di gas di Rusia door di tanto hisa e prijs como limitacion di uzo di gas door di negoshi pero tambe vivienda combina cu compensacion na gruponan cu no por paga esaki. Hulanda a introduci recien un plan di maneho “Bescherm- en Herstelplan Gas” cu ta encera bay mas den transicion na LNG. Hulanda a indica tambe di a aloca placa pa adicional pa sostene no solamente poblacion di Hulanda mes pero tambe pa e islanan di Boneiro, Saba y St. Eustatius.

Ademas di e discurso di e diferente paisnan den Reino, e Parlamentarionan a ricibi un presentacion di Raad van State tocante un “ongevraagd advies” cu nan a duna tocante Reino, tratadonan y Unierecht. Un punto interesante cu a bin dilanti durante e presentacion aki pa Parlamentario Yarzagaray ta e conseho sin peticion basa riba concepto di ley di Reino cu finalmente a resulta den 3 area di conseho. Un frase cu a bin dilanti di banda di Raad van State cu a pone enfasis riba dje ta “na acuerdo optimal cu interaccion y colaboracion” (naar optimale afstemming wisselwerking en samenwerking).

Finalmente a parti e grupo di Parlamentarionan di e 4 paisnan den 4 diferente grupo pa asina hiba discusion riba puntonan di atencion treci dilanti durante ultimo reunion di IPKO na mei ultimo. Puntonan manera entre otro e leynan di consenso na nivel di Reino, escogencia liber di parti di e paisnan manera “Ondelinge Regeling”, con ley di consenso ta wordo crea, e diferencia den e base di un ley na nivel di Reino y na nivel di e pais (Landsverordening) y determina e termino pa constestacion riba preguntanan (verslag) pa reglamenta e creacion di ley di Reino.

Den e ultimo parti aki den e gruponan cada Parlamentario por vocifera nan mes con a experencia e proceso y contenido di e ley di COHO y pa Aruba e RAft. Por a expresa aki tambe opinionnan na e miembronan di Tweede y Eerste kamer di Hulanda riba e preguntanan haci y preocupacionnan cu a wordo señala den preguntanan riba e leynan aki. Por a brinda informacion adicional of hasta un otro banda di medaya con a atende cu e ley di COHO cu e miembronan aki no tawata conoci of na altura di dje. Por bisa tambe cu e discusionnan tocante e presentacion di Raad van State a yuda pa habri caminda pa discusionnan mas habri entre miembronan di paisnan den Reino cu ta refleha e importancia di dialogo y yega na acuerdo entre paisnan.