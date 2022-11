I Like This

Les communes d’Iracoubo et de Saül, toutes les deux « sous plan de redressement », sont différemment engagées sur la voie de la rigueur budgétaire. Sous un déficit marqué, Iracoubo n’en a pas pris le chemin. Quant à Saül, du mieux est attendu d’ici la fin de l’année selon la Chambre régionale des comptes. Dans deux avis publiés en septembre dernier, la Chambre régionale des comptes a formulé des recommandations et des conclusions sur la politique budgétaire en cours à Saül et à Iracoubo. Concernant Iracoubo, après corrections comptables apportées par la Chambre, il s’avère que le compte administratif de…