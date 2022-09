The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Dialuna Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) a tene un conferencia di prensa relaciona cu nan di 5 aña di existencia.

Communicatie adviseur Frances Rugebregt a cuminza na duna tur empleado di IVA un pabien cu e 5 añanan di existencia, mientras cu el a papia tambe di un conferencia cu IVA ta bay tin riba 25 y 26 di November na Boulevard Events Aruba.

“E conferencia aki lo ta pa e dunadornan di cuido na Aruba y e tema di e ‘Health Care Conference’ ta bay ta ‘Quality of Care and Inspire and be Inspired’”, segun Rugebregt.

El a splica cu a scoge e tema aki pasobra den e 5 añanan di existencia, IVA a realiza cu un di e puntonan dificil cu tin ta cu hopi biaha tin un falta di comunicacion entre e dunadornan di cuido.

“Ta hopi bon pa siña di otro y door di esey tambe nos a bin riba ‘Inspire and be Inspired’”.

E ta un plataforma unda cu nan por dialoga cu otro y papia riba tur locual nan a experiencia y siña atravez di e añanan, segun Rugebregt.

El a splica cu riba 25 di November a evento ta bay ta di 8’or di mainta pa 4’or di atardi y riba Diasabra 26 di November e ta bay ta di 8’or di mainta te cu 1’or di merdia.

Segun Rugebregt, 5 tema ta bay ta central.

Ta trata di temanan cu durante e 5 añanan di existencia IVA a realiza cu ta hopi importante.

“E 5 temanan ta ‘Leadership, Organizing Quality of Care, The Learning Organization, Communication y Colaboration”.

Ta temanan cu entre dunadornan di cuido ta hopi importante, segun Rugebregt kende a invita tur proveedor di dunadornan di cuido pa registra riba e website di Naskho, cu ta hunto cu IVA den organizacion di e conferencia.