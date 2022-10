I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

concours de beauté

En remportant la couronne de Miss Martinique 2022, en septembre dernier, Axelle René, a gagné sa place pour l’élection de Miss France 2023, en décembre prochain. La jeune femme de 21 ans se dit prête pour le grand soir.

Ne dites pas que c’est sur un coup de tête qu’Axelle René s’est inscrite au concours Miss Martinique. Pas du tout ! Pour la jeune femme, c’est un rêve qui remonte à l’enfance. « Ça a toujours été un souhait pour moi de devenir une miss, depuis toute petite ! Mes grands-parents et ma maman me disaient : tu es notre petite Miss Martinique. Alors à force de l’entendre, ça a nourri ce rêve et cette ambition. »

Miss Martinique 2022 est le premier concours de beauté pour Axelle. Et comment…