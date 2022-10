I Like This

Du 14 au 16 octobre, vont se dérouler dans l’hexagone et en Guyane, les Journées nationales de l’architecture, ayant pour thème, « Architectures à habiter. » L’occasion pour nous de nous interroger sur le mode d’habiter, en Guadeloupe. Au fil du temps, il a évolué de façon drastique. Retour sur cette évolution incroyable de notre manière de vivre dans notre archipel.

Notre mode d’habiter est fortement influencé par l’histoire de notre société au fil des siècles et cela se reflète sur le patrimoine architectural de notre archipel. On peut constater que les maisons de maître constituent les témoignages de la période coloniale et ces dernières ont été reconverties en musées (ex : le musée du rhum à Sainte-Rose ou le musée de la Banane à Trois-Rivières). Il faut par ailleurs noter que la tradition des charpentiers de marine a influencé les…