Jaël Sornin et Clarisse Agricole, les professeures principales de la classe. • KSLA

Les 12 élèves de la première promotion de Terminale Bac pro « Métiers de la coiffure » du Lycée de Chateaubœuf accueillent les clients dans leur salon, comme chez un coiffeur professionnel.

«Bonjour bienvenue, que souhaitez-vous faire

aujourd’hui ? Je vous conseille un soin, un wave, et cette coupe

qui vous ira bien », « Veuillez patienter, ma

collaboratrice s’occupe de vous dans un instant. Je vous sers une

boisson chaude ? », « Installez-vous sur ce fauteuil afin

que je commence votre soin », « Cela vous fera 20€. Merci

de votre visite et à bientôt »… Ces phrases mais surtout la

mise en œuvre des différentes techniques de coiffure, les 12 élèves

de cette première promotion de Terminale Bac pro Métiers de la

coiffure doivent les intégrer en vue de leur carrière

professionnelle. Pour parfaire leur apprentissage, ces futurs

bacheliers ont besoin de pratiquer encore et encore. C’est dans ce

cadre qu’ils proposent aux clients – élèves de l’établissement et

personnes de l’extérieur- certains vendredis après-midi, des

rendez-vous « comme chez un coiffeur professionnel » mais

à tout petit prix.

« La réception de la clientèle dans ce salon

pédagogique se déroule de la même façon que dans un vrai salon de

coiffure. Cela permet à nos élèves de se familiariser avec le

métier, l’accueil, le diagnostic, les prestations, l’enca