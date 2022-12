I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Jean-François Carenco, ministre délégué en charge des Outre-mer, a ouvert les Assises économiques des Outre-mer, organisées par Ouest-France, avec différents partenaires dont France-Antilles et France-Guyane.

La deuxième édition des assises économiques des Outre-mer, consacrée à l’économie française ultramarine, se tient ce mardi 6 décembre. Le ministre chargé des Outre-Mer, Jean-François Carenco, est intervenu en ouverture de cet événement.

Interrogé sur la situation économique des Outre-mer, l’inflation, le ministre s’est voulu rassurant et optimiste en dépit des difficultés. ” Mon boulot, c’est un peu d’être le moine prêcheur de la confiance “, a résumé Jean-François Carenco pour qui ” c’est la création de valeurs qui fera l’avenir de ces territoires “.

” Nos compatriotes des Outre-mer seront mieux servis que nos compatriotes de l’Hexagone “

Concernant l’inflation, le ministre présentera ” le 8 décembre ” des mesures, ” territoire par territoire sur un certain nombre de produits “. Le nombre de ces produits concernés ” va augmenter de 50 % “. Aux denrées de base, pourraient s’ajouter des biens ” électroniques, des téléphones “, cite le ministre délégué. Mesure promise par le ministre sur ces produits ” soit ils baissent soit ils sont stabilisés pour un an “. L’État va chercher ” des accords avec la grande distribution ” par la négociation. Et Jean-François Carenco fixe la barre haut : ” Nos compatriotes des Outre-mer seront mieux servis que nos compatriotes de l’Hexagone “, promet-il.

Les annonces du 8 décembre pourraient également concerner ” le coût de l’aérien, les abonnements divers et variés… ”

Avec au passage une réponse ferme du ministre à la proposition des élus d’encadrer les tarifs. “Caper le prix des billets comme certains le demandent, vu l’état des compagnies c’est juste un propos irresponsable. Il s’agit de maintenir ce qui peut être maintenu et sur l’augmentation du kérosène, d’essayer d’aider les déplacements et le fret”, a déclaré Jean-François Carenco.