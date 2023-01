I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Déjà de passage en décembre 2022, le ministre délégué chargé des Outre-mer repasse en Guyane le 17 janvier prochain afin de poursuivre le travail initié.

L’enchainement des visites ministérielles se poursuit. Jean-François Carenco était venu du 9 au 14 décembre en Guyane. Il sera à nouveau présent le 17 janvier prochain afin de poursuivre le traitement des dossiers majeurs.

Selon le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, “foncier, évolutions institutionnelles et problématiques énergétiques seront au cœur de ce nouveau déplacement“. Cette fois-ci, et au contraire de son dernier déplacement, “des réponses et des décisions concrètes sont attendues après les rendez-vous pris début décembre.” Le ministre tient à un accompagnement volontaire sur chacun des dossiers du territoire.

A lire aussi

Toujours pas de Père Noël en Guyane

Dans son communiqué d’annonce de visite, le ministère liste “de nombreuses avancées” pour la Guyane depuis l’arrivée en poste de Carenco. Parmi ces dernières :

La reconduction en 2023 d’un accompagnement financier de l’État à la Collectivité Territoriale de Guyane à hauteur de 40 millions d’euros. Une subvention destinée à l’investissement de la collectivité. L’État énonce aussi la prolongation du contrat de convergence et de transformation de la Guyane. Ce dernier était arrivé à échéance en 2022 et sera reconduit via un avenant détenant une enveloppe de 54 millions d’euros.

Une “accélération” dans la rétrocession du foncier ?

La recapitalisation de l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de la Guyane (EPFAG) à hauteur de 26 millions d’euros est également évoqué. Un certain soutien à la construction de logements sur le territoire.

En somme, le budget adopté pour la mission « Outre-mer » dans le cadre du projet de loi de finances 2023 frôle pour la première fois les 3 milliards d’euros. Ce projet devra accompagner les dossiers majeurs des territoires ultramarins, notamment la Guyane.

On apprend également que “le dossier de la rétrocession du foncier prévu dans les accords de Guyane signés en 2017 connait depuis 3 mois une accélération forte sur l’impulsion des élus et du ministre délégué.” Aucune précision n’est donnée à ce sujet.

Orpaillage illégal : 35, 7 millions de préjudice financier

Enfin, un résumé de l’action contre l’orpaillage illégal en 2022 est donné. 110 gendarmes ainsi que 500 militaires mobilisés. Selon l’État, le préjudice contre les ennemis garimpeiros a été porté lors de l’exercice précédent à 35,7 millions d’euros, soit 4 % supplémentaire par rapport à 2021. 6 236 constructions sommaires illicites (+2,5 % /2021) situées dans le domaine forestier de l’État, ainsi 149 galeries (+8 % /2021) destinés à l’extraction primaire ont été démantelés.

“La baisse est notable dans le Parc Amazonien de Guyane où les agents comptent 95 chantiers au lieu de 148 un an auparavant, dans la Réserve naturelle des Nouragues, où tous les chantiers illégaux ont été neutralisés, ainsi que sur le Maroni, où les barges ont été mises à l’arrêt grâce à la coopération avec le Suriname.”

Pour autant, on ne peut oublier les images récemment publiées et le cri d’alarme face à l’orpaillage récemment lancé par le conseil scientifique du Parc amazonien de Guyane.

A lire aussi

Orpaillage : la dégradation catastrophique du Maroni

À suivre les annonces de cette nouvelle visite…