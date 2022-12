I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction

Jean-Noël Descas, 48 ans, est décédé des suites d’un malaise cardiaque. • DR

Victime d’un malaise cardiaque hier (dimanche 4 décembre), Jean-Noël Descas, Community manager du groupe RCI, est décédé à l’âge de 48 ans.

Le groupe Rci pleure un de ses collaborateurs décédé des suites d’un malaise cardiaque dimanche 4 décembre 2022. Jean-Noël Descas, 48 ans, occupait le poste de Community manager. Il était présent au sein de l’entreprise depuis plus de 20 ans. Entré dans le monde de la radio par passion, il a occupé différents postes avant de se tourner vers le digital. Jean-Noël Descas animait les réseaux sociaux des radios du groupe : RCI, NRJ Antilles et Bel Radio. Tous s’accordent à dire qu’il était d’une gentillesse et d’une bienveillance hors du commun. France-Antilles adresse ses sincères condoléances à sa famille et ses proches ainsi qu’à ses collègues.