The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. Régional 1 – Poule basse

Jean-Victor Lavril en pleine discussion avec les joueurs du CS Case-Pilote. • LB

Ancien joueur du CS Case-Pilote où il a été formé, Jean-Victor Lavril est revenu au bercail. Sollicité par l’entraîneur Maurice Narcisse, qui a pris les rênes des verts et blancs en début de saison, il fait partie depuis un peu plus d’un mois du trio d’encadrants techniques, dans lequel figure également Michel Sébas, le préparateur mental.

S’il a fait ses premiers pas sur une victoire (CS

Case-Pilote – Good-Luck : 3-1), la suite est beaucoup moins aisée.

Il y a quelques jours, Jean-Victor Lavril livrait un bilan de

l’équipe, depuis son arrivée. ” Le bilan est le suivant : 1

victoire (NDLR : 1e Tour coupe Martinique : CSCP – Good-Luck 3-1)

et deux défaites (1e journée en Poule basse contre New Club : 0-1

et élimination en 16e de finale de coupe de Martinique contre le

Golden Star, 0-3). Donc le résultat sur la pelouse est mi-figue,

mi-raisin “, disait-il tristement.

Une série de mauvaise performance dans laquelle il

convient d’ajouter la large défaite, en championnat, il y a une

dizaine de jours, chez le RC Saint-Joseph (4-0). Une nouvelle

défaite, la deuxième en Poule basse, qui faisait chuter le CS

Case-Pilote de la 1ère place à la 4e.

“Il faut gagner ou, tout au moins, ne pas

perdre”

Et dire que la semaine d’avant déjà, le technicien

pointait du doigt, ce qui ressemblait…