El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia confirmó que se está planificando una visita del presidente estadounidense Joe Biden a la isla tras el paso del huracán Fiona, de categoría 1, y que también pudieran visitar legisladores del Congreso estadounidense.

“A mí, directamente, no me han informado que viene de camino por decirlo, en los próximos días, la vicepresidenta, pero va a estar más que bienvenida la vicepresidenta (Kamala) Harris de ser ese el caso. Sí anticipo que voy a tener comunicación con el presidente de Estados Unidos en los próximos días. Eso sí se está planificando. Eso es lo que puedo decir. Entonces, visitas de congresistas, bienvenidas. Eso es excelente que ocurra. Ayer, la comisionada residente (Jenniffer González Colón) se comunicó conmigo anoche para alertarme que puede ser que ocurran visitas, y yo estaré disponible para reunirme con los miembros del Congreso que visiten a Puerto Rico”, expresó Pierluisi Urrutia.

[embedded content]

Insatisfecho con la cantidad de abonados con servicio eléctrico, aunque da fe del buen trabajo que se está haciendo

Por otra parte, el primer ejecutivo aseguró estar insatisfecho con la cantidad de personas que ya tienen luz a tres días de la emergencia, cuando la cifra de abonados alcanza los 395,206.

“Hay un aumento significativo de lo que teníamos el día de ayer. Yo no estoy satisfecho. Quiero que eso siga aumentando durante el resto de este día y hasta nuestra próxima conferencia de prensa […] Nadie debe estar pensando en una cancelación del contrato de LUMA de un día para otro. Eso sería un acto de locura porque eso no es así. No funciona así. La Ley de Transformación Energética en Puerto Rico requiere que aquí tengamos una alianza público privada para la transmisión y distribución, y si no es LUMA tienes que tener otra entidad”, expresó el gobernador al reiterar que al 1ro de diciembre, aunque LUMA Energy culminara su contrato suplementario, tiene que continuar dando sus servicios mientras se encuentra un sustituto.

Para sintonizar la conferencia, acceda al enlace.

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]