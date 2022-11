I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Flora FERDINAND

L’un a été, maire de Capesterre Belle-Eau, l’autre a été directeur général des services (DGS) à Morne-à-l’Eau. Après sept ans d’instruction, tous deux sont appelés à la barre du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre ainsi que Alexandre Velayandom et Serge Clauss.

Ce mardi s’est ouvert au tribunal de grande

instance de Pointe-à-Pitre, un procès qui durera trois jours et

jugera une affaire de détournement de fonds de grande ampleur. Les

préjudices financiers sont au détriment des communes de

Capesterre-Belle-Eau et de Morne-à-l’Eau. La ville a vu plus d’un

million d’euros détourné de ses caisses et s’est portée partie

civile. Au moment des faits, Joël Beaugendre, l’un des prévenus,

était maire de Capesterre-Belle-Eau, cette ville déplore des pertes

de près de 4 millions d’euros, mais étrangement, ne s’est pas

portée partie civile. Des fausses factures auraient été remises aux

services comptables des deux municipalités contre paiement alors

que les services payés n’étaient pas rendus ou les marchandises pas

livrées. La prem