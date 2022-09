The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Juffrouw Marlien Dokman, ken tin 30 aña trahando como docente na Jacinta Kleuterschool,

den entrevista cu DIARIO a expresa cu e ta goza hopi di su trabao, pero locual e ta haya un poco fastioso tin biaha, ta cu e no por yuda muchanan mas grandi, cu e talento cu e sa cu e tin.

“Kico mi ta haci awo? Mi ta hacie na otro manera. Mi ta traha na scol preparatorio pero esey no kiermen cu mi no por yuda muchanan mas grandi, cu ta na otro nivel, y mi a cuminza duna presentacionnan of lesnan cu e muchanan no ta haya hopi pa yuda nan haya conocemento riba otro cos cu eigenlijk, ta manera ta wordo scondi, no ta wordo treci dilanti of hende no ta mira como e tema di mas importante. Pesey mi a tuma e iniciativa aki pa haci esaki”, Juffrouw Dokman a menciona.

El a duna di conoce cu Diadomingo proximo, esta dia 25 di September awo, e lo presenta un proyecto riba Sclavitud cu lo tuma lugar den e sede di SIMAR.

E ta bay ta mas tanto un presentacion pa alumnonan di 6de klas di Fatima College y di Pius- X School. E ta cuminza pa 2 or di atardi, y ta spera cu lo caba cerca di 6’ or.

E alumnonan mes ta bay haci e presentacion y ta haya chens pa mustra nan talento, unda cu tin arte tambe. El a bisa cu eigenlijk ta na Juli a conmemora e Dia Internacional di Abolicion di Sclavitud, pero e fecha a cay den vacacion y tur hende e ora ey tin cabes yen, y el a bisa cu miho busca un otro dia pa hacie.

E Juffrouw a sigui splica cu dia 10 di October proximo, henter Caribe ta celebra e dia cu un acuerdo a wordo cera, na 1790, cu tur e esclavonan cu e tempo ey a huy y no kier a keda den sclavitud.

“A cera un acuerdo cu e colonizadornan pa nan haya nan libertad. E tabata mas tanto un acuerdo pa cera paz pasobra e guera tabata asina fuerte cu e colonizado mester a busca un manera pa stop pasobra nan tabata tin perdida financiero y economico, y nan mester a yega na un acuerdo pa no bringa mas”, juffrouw Dokman a relata.

El a agrega cu toch no a stop pasobra te dia 1 di Juli 1863 a stop cu sclavitud, pues por wak cuanto aña despues esaki a sosode. E informacion aki lo wordo duna na e muchanan pasobra ora puntra nan, nan no sa hopi di esey. Esaki pa concientiza e muchanan, pero e no tin nada di haber cu racismo pero e ta djis informacion educativo.