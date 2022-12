I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La journ?e du 30 d?cembre 2022 ram?ne le 14e anniversaire d’existence du m?dia num?rique Juno 7, l’un des m?dias les plus suivis de sa cat?gorie en Ha?ti actuellement. Avec 189,075 <> sur Facebook, 147,163 <> sur Instagram, 950,000 abonn?s sur Twitter, 1,139,395 abonn?s sur le site web et 15,800,505 visites au total de 2017 ? nos jours (www.juno7.ht), Juno 7 a r?ussi ? se tailler une place de choix dans le paysage m?diatique ha?tien et compte parmi les m?dias en ligne les plus en vue. Retour sur cette belle aventure m?diatique qui gagne ? ?tre cont?e.

John Fritz Moreau, fondateur et directeur g?n?ral de Juno 7, se souvient tr?s bien de comment l’aventure a d?marr?. Des d?buts qui, selon lui, ne pr?sageaient en rien les accomplissements qui s’en ont ensuivis. Dans le sillage de la cr?ation de Twitter, John Fritz Moreau, intuitivement, a entrepris en 2008 la mise en ligne du nom d’utilisateur <>.

<>, d?taille John Fritz Moreau, levant le voile une fois pour toutes sur l’origine de ce nom d’utilisateur connu comme le loup blanc. Pour tous ceux et celles qui se demandaient ce que voulait dire Juno 7, vous ?tes servis !

Apr?s deux ans de balbutiements, Juno 7 s’est vraiment lanc? dans l’information en temps r?el en 2010, au lendemain du s?isme du 12 janvier. Rivalisant d’astuces et d’ing?niosit?, Juno 7, qui n’?tait ? l’?poque qu’un compte Twitter, a fini par cr?er de l’audience ? partir des informations distill?es ? travers des sms pour finalement migrer vers un m?dia conventionnel en 2017. Le lancement de juno7.ht ?tait act?.

Si John Fritz Moreau s’occupe de tout ce qui est technique (cr?ation et gestion du site web, entre autres), il lui a fallu compter sur le soutien et l’exp?rience de Jinaud Augustin, administrateur et r?dacteur en chef, pour assurer la transition vers un m?dia ? part enti?re avec en son sein un staff promotionnel (compos? de journalistes r?dacteurs, community manager, caricaturistes, et de photographes), un staff de correction des articles et de supervision pour la qualit? des images.

Jinaud Augustin revendique l’instauration d’une culture rigoureuse dans le traitement et la v?rification des contenus que le m?dia publie. <>, se r?jouit Jinaud Augustin avant de souligner l’av?nement en 2021 d’une nouvelle valeur ajout?e, ? savoir une t?l?vision num?rique pouvant ?tre suivie sur Youtube et sur la cha?ne 7 pour les abonn?s de T?l? Ha?ti.

Pionnier d’entre les m?dias en ligne qui existent, Juno 7 veut rester une r?f?rence dans son secteur et prend tr?s au s?rieux le volet du service ? la communaut?. <>, d?clare Jinaud Augustin qui d?plore la situation extr?mement difficile que conna?t actuellement le pays avec une crise multidimensionnelle.