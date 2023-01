I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Flora FERDINAND

Le 26 décembre 2020, un accident de la route, survenu au Moule, a tourné en règlement de comptes par ceux qui, au départ, auraient pu être les victimes.

Le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a

jugé, ce mardi 24 janvier, deux des trois prévenus mis en cause

dans une affaire où l’alcool et l’appât du gain ont joué un rôle

non négligeable. Le lendemain du réveillon de Noël 2020 a été

particulièrement arrosé par un homme qui roulait à vive allure. Ne

prêtant pas suffisamment attention à ce qu’il y avait autour de

lui, il a fini par heurter le véhicule de jeunes hommes qui ont

décidé de lui réclamer de l’argent pour faire les réparations.