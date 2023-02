I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

JUSTICE/ LES ASSISES

la Cour d’assises de Bobigny à Paris • JS

Au premier jour de son procès pour assassinat, le fils de Firmine Richard s’est donné à voir comme un homme qui a sombré dans les réseaux sociaux et une sous-culture de la violence pour tenter de protéger sa mère.

” Si ça se trouve, je ne verrai plus ma mère : je

vais faire dix, quinze ou vingt ans… ” Lorsqu’il conclut son

entretien sur sa personnalité avec le président de la Cour

d’assises de Bobigny, la voix de Keneff Leauva se brise. Sa mère,

l’actrice guadeloupéenne Firmine Richard : c’est LE sujet sur

lequel le quadragénaire trapu revient en permanence, l’écueil

autour duquel sa psyché bute au point de ne plus pouvoir revenir à

la surface. ” Le plus important pour moi, c’est de savoir qu’elle

va bien. Je l’appelle deux fois par semaine, je sais qu’elle sera

toujours là pour moi. “

Depuis presque deux ans qu’il est détenu à la

prison de Fleury-Mérogis, Firmine Richard est la seule personne à

venir visiter son fils de 41 ans. Elle lui fournit également des

mandats de 50 euros par mois afin qu’il améliore son ordinaire.

Depuis vendredi 3 février, Keneff Leauva est jugé par la Cour

d’assises de Bobigny pour assassinat ; il encourt jusqu’à la

réclusion à…