Planche à voile. Championnats d’Europe iQFoil Youth & Junior 2022

Kylian Manhaval, à Sylvaplana lors des championnats

du monde. • D.R

Début novembre, Kylian Manhaval, le jeune véliplanchiste martiniquais, s’est une nouvelle fois distingué en iQfoil. Cette fois-ci, c’est sur la scène européenne qu’il a décroché un titre de champion d’Europe U15 à Brest. Un résultat qui découle des bonnes performances réalisées tout au long de la saison, y compris durant les championnats du monde en août dernier.

Se mesurer au gotha mondial et européen était

l’objectif de Kylian Manhaval, durant ces derniers mois. Le

véliplanchiste a voulu changer de dimension, lui qui continue

d’étonner les observateurs, tant son talent parle pour lui. Du 22

au 28 novembre, il a participé à sa première compétition

internationale en IQfoil (support de référence pour les JO 2024).

Lors de ce championnat du monde en Suisse, les meilleurs mondiaux

étaient présents. 28 nations représentées (260 concurrents) se sont

données rendez-vous sur le plan d’eau de Silvaplana, un lac à

1 800 mètres d’altitude.

Trois catégories étaient concernées : U15, U17 et

U19. Les U15 et U17, eux, couraient simultanément. Cela permettait

aux U15 de se confronter aux plus grands tout