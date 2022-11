I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Après la crise sanitaire, c’est avec un réel soulagement que la baie de Saint-Louis a accueilli les premiers bateaux de la 4e édition du Rallye des îles du soleil. Ce sont 27 bateaux, soit plus de 150 personnes qui ont quitté De Palma De Santa Cruz le vendredi 28 octobre dernier, à destination de Marie-Galante avec une escale à Mindelo au Cap-Vert. Une course transatlantique organisée par Grand Pavois Organisation.

Tara (Beneteau 50) a été le premier à franchir la ligne d’arrivée ce lundi 21 novembre 2022, suivi par KarlanaIV (Lagoon 440) puis Tango Too (Amel Yachts 64). Ouvertes à toutes et à tous sur des bateaux de particuliers, le Rallye des Iles du soleil est parti de Palma de Santa Cruz (ile de La Palma, Canaries) le vendredi 28 octobre dernier à destination de Marie-Galante, via une escale à Mindelo au Cap-Vert.

De très nombreux partenaires

C’est un vrai collectif de partenaires qui s’est réuni autour du Rallye des Iles du Soleil 2022. Le retour de ce rendez-vous nautique a été rendu possible grâce à différents partenaires. Les principaux partenaires sont la Région Guadeloupe, la communauté de communes de Marie-Galante, l’office de tourisme de Marie-Galante, la ville de Saint-Louis, Les Marinas Calero et le département de la Charente-Maritime. On trouve également des partenaires chantiers avec Amel Yachts, Bali Catamarans, Dufour Yachts et Fountaine-Pajot.

Viennent également un certain nombre de partenaires privés à l’image de la bourse des équipiers VogavecMoi, et d’incontournables partenaires techniques comme Pochon SA, Adrena Software, Sevenstar Yacht Transport, le Rhum Bielle sans oublier le partenariat incontournable avec la Fédération Française de Voile.

Un savoir-faire reconnu

Organisateur du salon nautique international à flot le Grand Pavois La Rochelle, GPO met au service de l’événementiel nautique une expertise sur mesure, des conseils, un savoir-faire et une expérience unique en France et à l’étranger. GPO possède une réelle proximité avec le monde professionnel du nautisme international compte-tenu de son statut associatif et un savoir-faire reconnu dans le monde de l’événementiel nautique (courses au large, événementiels entreprises, organisation de salon…).

Heures d’arrivée des trois premiers bateaux :

– Tara (Beneteau 50) le lundi 21 novembre à 13 heures 42 minutes et 15 secondes

– Karlana IV (Lagoon 440) le lundi 21 novembre à 16 heures 43 minutes et 10 secondes

– Tango Too (Amel Yachts 64) le lundi 21 novembre à 17 heures 28 minutes et 20 secondes

Ile du soleil

• H.I