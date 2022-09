I Like This

<>, s’est f?licit? le chef des op?rations de la Banque mondiale en Ha?ti, Laurent Msellati. <>, a-t-il ajout?.

En entrevue ? D?y? kay diffus?e sur la t?l?vision20 le mardi 6 septembre, le chef des op?rations de la Banque mondiale en Ha?ti, Laurent Msellati, a indiqu? que <>, a-t-il dit, pr?cisant que les dix millions USD restant sont pour l’aide et l’?quipement d’autres ?coles publiques et de 120 ?coles non publiques >>.

<< En plus de ces 106 millions USD pour le soutien au secteur de l’?ducation approuv? en mars 2022, la Banque mondiale a ?galement approuv? entre mars et juin 2022, 120 millions USD dans le secteur des transports urbains, un peu plus de 100 millions USD en faveur de l’agriculture, et 65 millions dans le secteur de la sant? ? travers deux composantes : un financement additionnel de 30 millions USD sur le projet PROSYS et 35 millions USD suppl?mentaires sur le projet COVID pour la vaccination contre COVID-19 qui pi?tine en Ha?ti mais qui a un enjeu international important. La Gestion des Risques de D?sastres (GRD) enfin a b?n?fici? de ressources suppl?mentaires ?quivalentes ? 11 millions USD ? travers le projet PGRAC pour appuyer notamment la Protection Civile et d’autres partenaires. Par ailleurs, nous avons opt? pour ne pas augmenter le nombre de projets, et ainsi ?viter le <>, pour au contraire mettre des financements additionnels soit sous forme de financement de projets en cours d’ex?cution, soit de nouvelles composantes sur des projets qui ?taient en cours de pr?paration dans des secteurs o? la Banque mondiale est engag?e aupr?s des Minist?res depuis de nombreuses ann?es >>, a-t-il expliqu?.

Laurent Msellati se dit satisfait du travail de la Banque mondiale en Ha?ti. <>, a-t-il soutenu.