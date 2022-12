The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le 15 août 1924 était inaugurée la basilique de Balata, ce que tous les fidèles appelaient désormais « Le Montmartre martiniquais ». Ou ce qu’il en était du gros-œuvre, car il restait encore à faire avant d’arriver au terme des travaux de construction et d’aménagement. Cette première cérémonie paroissiale marquait un pas décisif vers l’aboutissement du rêve un peu fou de Monseigneur Paul Louis Joseph Lequien, évêque de Fort-de-France et Saint-Pierre entre 1915 et 1941. Dès 1915, il entreprit de mener à son terme la construction d’une église dédiée au Sacré-Cœur. Un projet grandiose, aussi mémorial des soldats martiniquais tombés au champ d’honneur.