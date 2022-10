I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Mardi 18 Octobre 2022 – 04h00

La première édition du salon Travailleurs Indépendants de la Caisse générale de Sécurité sociale se déroulera ce jeudi 20 octobre 2022 au Palais des Congrès de Madiana.

Dans le but d’informer les travailleurs indépendants actuels de la Martinique (ils sont 23 923 selon les statistiques dressées au 31 décembre 2021) ainsi que ceux qui souhaitent le devenir, la Direction Régionale du Recouvrement des Travailleurs Indépendants (DRRTI) de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique organise la première édition du salon dédié aux travailleurs indépendants de la Martinique le jeudi 20 octobre 2022 de 9h à 17h au Palais des Congrès de Madiana.

Rencontre avec les interlocuteurs

Le salon réunira plusieurs interlocuteurs incontournables de la vie des travailleurs indépendants tels que la Chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, la Chambre des métiers, la Direction régionale des finances publiques et l’Ordre des Experts comptables. Ainsi, les travailleurs participants au salon auront accès durant toute la journée aux offres de la CGSS qui leurs sont dédies comme : l’Assurance maladie, l’Urssaf, la Retraite, et l’Action sociale, une bonne manière de ” mettre un visage sur les interlocuteurs ” et ” promouvoir l’image de la Sécurité sociale “, selon Céline Elisabeth, Directrice de la Direction Régionale du Recouvrement des Travailleurs Indépendants (DRRTI), CGSS Martinique.