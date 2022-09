I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le Groupe CMA CGM a décidé de créer un Fonds spécial Énergies, doté d’un budget de 1,5 millions d’euros sur 5 ans pour accélérer la transition énergétique en vue d’atteindre le Net Zéro Carbone (forme de neutralité carbone) d’ici 2050.

Ce fonds investira pour soutenir la production industrielle de nouvelles énergies, ainsi que des solutions de mobilité à faibles émissions dans toutes les activités du Groupe (transports maritime, terrestre et aérien ; activités portuaires et logistiques ; bureaux). Il permettra de soutenir une plateforme mondiale d’innovations développée avec de grandes entreprises, des PME, des startups, des acteurs académiques et scientifiques. Le Groupe CMA CGM se tient également prêt à contribuer au « fonds vert » proposé par l’État français pour soutenir des projets conjoints.

« Depuis de nombreuses années, le Groupe CMA CGM s’est engagé en faveur de la protection de l’environnement, souligne Rodolphe Saadé, président-directeur dénéral du Groupe CMA CGM. C’est au cœur de mes convictions et de notre stratégie. Mais face à l’urgence climatique, il est de notre devoir de redoubler d’efforts. Avec ce fonds, nous allons pouvoir investir de façon significative dans des projets innovants de décarbonation de nos activités. Nous nous dotons des moyens nécessaires pour accélérer notre transition énergétique et celle de l’ensemble de l’industrie du transport et de la logistique ».

Ce fonds sera structuré autour de 4 axes pour développer les solutions énergétiques et de mobilité de demain. Le 1er axe consistera à soutenir le développement et la production d’énergies renouvelables. En la matière, le Groupe CMA CGM a apporté une première réponse au changement climatique avec le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), comme énergie de transition du transport maritime. Le fonds aura notamment vocation à accélérer l’émergence d’unités de production à l’échelle industrielle de fuels alternatifs (biofuel, biométhane, e-méthane, méthanol décarboné, etc.). Il s’agira de sécuriser les volumes en lien avec les besoins du Groupe, en partenariat avec d’autres grands groupes industriels maîtrisant ces technologies, ou avec des fonds d’investissement ou des startups prometteuses. Le deuxième axe portera sur l’accélération de la décarbonation des terminaux portuaires, des entrepôts et des flottes de véhicules terrestres. Le Groupe CMA CGM exploite plus de 700 entrepôts et une cinquantaine de terminaux portuaires dans le monde. Il souhaite développer sur ses actifs industriels la production d’énergies décarbonées (éolien, solaire, biomasse, hydrogène) permettant de couvrir les besoins de consommation de ces sites (autonomie énergétique).

Accélérer la décarbonation des terminaux

L’électrification des équipements portuaires en activité sera accélérée, partout où cela est possible et pertinent. L’objectif de CEVA Logistics, filiale du Groupe CMA CGM, est de couvrir 100 % de ses besoins d’électricité en électricité décarbonée en 2025. Un programme d’équipement d’1,8 millions de m² de panneaux photovoltaïques et la généralisation de l’éclairage LED est prévu. Un plan de transition des flottes de véhicules terrestres sera également mis en place, notamment l’électrification des camions CEVA Logistics.

Le 3e axe vise à soutenir, expérimenter et lancer des projets à la pointe de l’innovation. CMA CGM s’est impliqué depuis de nombreuses années pour développer des projets, prototypes et expérimentations. En février 2020, CMA CGM s’est associé à Energy Observer pour faire de l’hydrogène l’une des énergies de demain. Avec le projet Energy Observer 2, ce partenariat franchit une nouvelle étape en travaillant ensemble sur un prototype de porte-conteneurs dédié aux liaisons régionales propulsé à l’hydrogène liquide, et intégrant toutes les contraintes techniques et logistiques actuelles à son cahier des charges. L’objectif est de pouvoir développer de manière pragmatique cette technologie pour permettre un transport maritime décarboné à plus grande échelle sur la courte distance notamment. Le Groupe a également décidé d’engager une prise de participation au sein de Neoline, projet de cargo à propulsion principale à la voile prévu pour fin 2024 sur les routes transatlantiques.

Il soutient aussi SeaOrbiter, un projet de vaisseau d’exploration des océans et laboratoire océanographique flottant conçu par l’architecte français Jacques Rougerie, au cœur de l’économie bleue de demain. Le 4e axe consiste à « s’engager dans la sobriété et renforcer l’efficacité énergétique des modes de travail et des mobilités des collaborateurs du Groupe CMA CGM ». Le fonds sera doté d’un budget de 1,5 Md d’euros et d’une équipe dédiée et opérationnelle dès octobre 2022 réunissant les meilleurs talents (ingénieurs, énergéticiens, analystes financiers, project manager).