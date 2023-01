I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Benoît de la Salle

La cour criminelle est mise en place par la cour d’appel. • PHOTO JEAN-MARC ETIFIER

Depuis le 1er janvier, l’ensemble des juridictions du pays peuvent avoir recours à une cour criminelle sans jury populaire. Après avoir été expérimentées ces trois dernières années dans une quinzaine de départements, ces cours sont désormais généralisées.

En Martinique, il faudra attendre quelques mois

avant d’avoir les premiers dossiers traités par la cour criminelle.

« Nous avons fait le choix de ne pas la mettre en place tant

que cela n’était pas obligatoire. Les premiers dossiers ne seront

fixés qu’en septembre 2023. Sur tout le premier semestre, il n’y a

pas de dossier relevant de la cour criminelle », explique

Vanessa Lepeu, secrétaire générale du premier président de la cour

d’appel de Fort-de-France. « Nous prenons le temps de bien

faire et nous laissons d’autres cours d’appel les mettre en place

pour avoir des retours et tirer profit de leur expérience »,

précise-t-elle.

Un autre problème subsiste au niveau des

effectifs. La cour criminelle est exclusivement composée de

magistrats de la cour d’appel et du tribunal judiciaire. Et les

deux devront parfois siéger en même temps. Or pour l’instant cela

est…