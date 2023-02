I Like This

Marie VANDEWOESTYNE

À la déchetterie de Jarry, on est très axé lecture. Elle reçoit régulièrement des livres en tout genre, qui sont disponibles sur place gratuitement. Très branchée, elle a même fait passer un message sur les réseaux sociaux pour alerter de potentiels lecteurs

La déchetterie de Jarry est une entreprise privée

accessible aux professionnels et aux particuliers. La tarification

est calculée au kg ou à la tonne apportée. Les usagers soucieux de

l’environnement peuvent y déposer des déchets de tous types,

préalablement triés ou non. Ces derniers sont ensuite acheminés

vers les filières de valorisation adaptées. En revanche, un

traitement tout particulier est réservé aux livres. « À la

déchetterie de Jarry, on est très axé lecture », a posté la

structure sur Instagram.