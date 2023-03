​

Le Directeur de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale et pour le Développement et la Directrice de Coopération pour l’Amérique Latine et la Caraïbe de l’Agence ont rencontré la ministre de la justice et le ministre des affaires étrangères ainsi que des représentants de l’ONU en Haïti .

En visite en Haïti, Antón Leis, Directeur de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale et pour le Développement et Laura Oroz, Directrice de Coopération pour l’Amérique Latine et la Caraïbe de l’Agence, ont rencontré ce samedi 25 mars 2023 la ministre de la justice, Emmelie Prophète Milcé ainsi que le ministre des affaires étrangères d’Haïti, Jean-Victor Généus. Les deux officiels espagnols accompagnés de l’ambassadeur d’Espagne accrédité en Haïti, Sergio Francisco Cuesta, ont aussi rencontré les partenaires du BINUH, de la FAO, de l’ONU femmes ainsi que des ONG espagnoles.

“Avec @anton_leis et le directeur ALC de @AECID_es, rencontres avec @MAE_Haiti et le Ministère de la Culture, de la Communication et de la Justice d’Haïti, les Ministres @JeanVGeneus et @EPropheteM et les partenaires de @BINUH_UN, @FAOHaiti et @ONUFemmesHaiti entre autres, entre autres les Espagnols ONG” a tweeté Sergio Cuesta Francisco, ambassadeur d’Espagne en Haïti.

Par ailleurs, Antón Leis rappelle que le pays est le plus pauvre de l’Amérique latine et des Caraïbes. “Près de 50% de la population souffre d’insécurité alimentaire. Elle traverse actuellement une grave crise de violence”, a-t-il dit, tout en soulignant que l’Espagne est toujours prête à soutenir Haïti. “L’Espagne n’oublie pas le peuple haïtien. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui pour réitérer l’engagement de @aecid_es @cooperacionESP”, a-t-il écrit sur Twitter.

Avant de quitter le pays, Antón Leis, Directeur de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale et pour le Développement, sera reçu par le premier ministre haïtien Ariel Henry.

Notons que pour le moment, la coopération espagnole exécute en Haïti des projets évalués à plus de 68 millions d’euros dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, de l’éducation, et dans le secteur productif et la sécurité alimentaire.

