The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rédaction web

La direction du Chu de Guadeloupe a indiqué dans un communiqué avoir porté plainte suite à des exactions ce jeudi au sein de la direction des ressources humaines.

La direction du Chu de Guadeloupe a plublié un communiqué en fin de journée ce jeudi (27 octobre).

Dans cette publication, la direction de l’établissement précise “qu’une cinquantaine de personnes ont envahi la direction des ressources humaines du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, en ont bloqué le couloir de ce service avec une armoire, ont coupé l’électricité et rendu impossible la conduite des missions des agents de cette direction.”

Suite à cette introduction au sein du service rh les salariés ont été mis en télétravail.

Une plainte déposée suite à des dégradations

La direction poursuit en précisants que “des militants s’en sont pris aux écoles et instituts de formation du CHUG, et forcé les étudiants à quitter les amphithéâtres et les formateurs à quitter leurs bureaux. Un moteur de climatisation a aussi été arraché.”

Enfin la direction a indiqué avoir déposé plainte pour les dégradations constatées et pour l’obstacle dans l’exécution des missions de service public de la DRH et des écoles et instituts de formation.