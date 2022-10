I Like This

Sainte-Luce

Les lycéens ont pu échanger avec les membres de l’APIPD. • D.P.

90 lycéens de la cité adventiste Rama ont participé, dernièrement, à une matinée d’information sur la drépanocytose organisée par l’APIPD, en collaboration avec la municipalité lucéenne et l’Espoir de Sainte-Luce.

Cette opération visait à sensibiliser les jeunes à

cette maladie héréditaire encore méconnue, malgré des campagnes

régulières de médiatisation. Près de 100 lycéens de première et

terminale spécialité S.V.T et Sciences techniques sanitaires et

sociales ont participé à cette matinée d’information ponctuée

de témoignages et marquée par une chasse au trésor autour de

l’hémoglobine. Quels sont les symptômes de la drépanocytose ?

Peut-on la prévenir et comment en guérir ? Autant de questions

auxquelles les intervenants se sont attachés à répondre.

« à la Martinique, il y a 40000 porteurs

sains avérés et plus de 3000 malades, a expliqué Jenny Hippocrate

Fixy, présidente de l’APIPD (association pour la prévention

et l’information de la drépanocytose). Un couple sur 60 risque de

donner naissance à un enfant malade ». Des chiffres qui

montrent à quel point il demeure important d’informer et de

sensibiliser sur notre territoire.

