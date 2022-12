I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Fondation ha?tienne de diab?te et de maladies cardio-vasculaires (FHADIMAC) a re?u l’unique prix d?cern? par la F?d?ration internationale de diab?te (FID) ? son Congr?s international ? Lisbonne, Portugal, en d?cembre 2022. Parmi les 52 pays qui ont pr?sent? des initiatives valables et inspirantes, la FHADIMAC a ?t? choisie pour sa d?termination ? am?liorer la vie des personnes vivant avec le diab?te en Ha?ti. Le jury a ?t? particuli?rement impressionn? de voir la qualit? et la somme de travail r?alis?es par l’?quipe de la FHADIMAC dans les circonstances difficiles que traverse Ha?ti, avec des ressources tr?s limit?es. L’initiative pr?sent?e par la FHADIMAC a ?t? son travail r?alis? dans les Nippes et la Grand-Anse apr?s le tremblement de terre du 14 ao?t 2021 qui avait frapp? le Sud d’Ha?ti.

La FHADIMAC est une fondation ha?tienne ? but non lucratif qui a 35 ann?es de services ? son actif. Reconnue d’utilit? publique, elle a sign? en 2010 un protocole d’accord avec le Minist?re de la Sant? publique et de la Population (MSPP) afin de lui donner un support technique dans la prise en charge des maladies chroniques (diab?te et hypertension).

La FHADIMAC r?alise de nombreuses activit?s ? son local, au 208 Lalue: D?pistage, s?ances ?ducatives journali?res, cliniques m?dicales, clinique des pieds ; ?valuation des yeux, du syst?me cardiovasculaire, des reins ; formation pour les professionnels de la sant? ; prise en charge sp?cialis?e ( diab?te, support psychologique) pour les jeunes avec le diab?te type 1 et camp ?ducatif pour les jeunes…

L’initiative pr?sent?e par la FHADIMAC au congr?s de la F?d?ration internationale de diab?te (FID) consistait en des visites r?alis?es dans le Sud d’Ha?ti ? la suite du tremblement de terre de magnitude 7.2 et de la temp?te tropicale Grace qui ont frapp? le grand Sud d’Ha?ti. ? cet effet, la FHADIMAC avait mis sur pied un programme pour venir en aide ? la population vuln?rable de ces zones affect?es.

L’objectif ?tait de donner acc?s ? une prise en charge ad?quate ? la population vuln?rable des personnes affect?es par le diab?te et l’hypertension art?rielle des localit?s mentionn?es qui ne pouvaient pas se d?placer, ni n’avaient les moyens pour se payer des soins m?dicaux.

Les services offerts ?taient : la sensibilisation, le d?pistage du diab?te et de l’hypertension art?rielle, les cliniques m?dicales, la distribution de m?dicaments, l’?ducation des patients et de leurs parents et la formation du personnel m?dical.

Toute l’?quipe de la FHADIMAC ?tait en action:

les jeunes leaders parlant ? la radio et sur le m?gaphone pour sensibiliser la population;

les travailleurs sociaux r?alisant les d?pistages;

les infirmi?res ?duquant les patients et se chargeant de la distribution de m?dicament;

les m?decins faisant l’?valuation clinique et donnant des recommandations aux patients et dispensant la formation du personnel m?dical.

Plus de 2 000 personnes ont b?n?fici? de cette initiative.

L’acc?s aux services m?dicaux et ? l’insuline est essentiel pour ces populations vuln?rables. Nous devons faire de notre mieux pour aider les personnes atteintes de diab?te ? avoir acc?s aux services et aux m?dicaments, quel que soit leur statut social, sinon elles d?velopperont des complications d?bilitantes

Le prix pour le <> a ?t? remis le 7 d?cembre 2022 au Congr?s international de la f?d?ration internationale du diab?te ? Lisbonne, Portugal, en pr?sence de tous les dignitaires du monde du diab?te.

La FHADIMAC profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui l’ont support?e ces derni?res ann?es malgr? les temps difficiles v?cus en Ha?ti par tous. La FHADIMAC fait appel ? toutes personnes int?ress?es ? la cause du diab?te pour lui permettre de continuer <>

Dr Nancy Charles Larco

Directrice Ex?cutive de la FHADIMAC