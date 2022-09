The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Mardi matin, à Rivière-Pilote, une soixantaine d’élèves ont participé aux Jeux olympiques de l’Institut Médico Pédagogique (IMP) de Préfontaine. Défilé, flamme olympique, rencontre avec le champion olympique Joël Abati et pratique sportive ont constitué le menu de cette riche et belle journée. ? Texte et photos F.G.

Après avoir été portée de main en main par différents élèves, la flamme olympique a brillé dans la cour de l’IMP tout au long des épreuves. – F.G. Les athlètes ont pratiqué le handball au cours de la matinée. Il défiaient Joël Abati, transformé en gardien de but. A chaque but encaissé, l’ancien handballeur international devait effectuer cinq pompes. A noter qu’il a encaissé 8 buts et n’a effectué aucune pompe ! – F.G. Les élèves sont allés à la rencontre de l’ancien…



France-Antilles Martinique



606 mots – 29.09.2022