Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération des Banques Alimentaires, la Fondation CMA CGM poursuit son engagement avec l’arrivée aujourd’hui en Guadeloupe de nouveaux conteneurs transportés par voie maritime depuis Dunkerque.





Cette opération a permis l’acheminement de 65 tonnes de produits surgelés. Ces produits, qui font défaut dans les stocks des Banques Alimentaires ultramarines, permettront d’améliorer qualitativement les distributions pour offrir des repas équilibrés.

Une mobilisation interne des collaborateurs

En Novembre dernier, 50 collaborateurs des agences Cma Cgm des Antilles françaises et de la Réunion, se sont mobilisés et ont participé à la collecte des produits dans les supermarchés et à leur tri dans les entrepôts de l’association.

La Fondation CMA CGM prendra au total en charge l’acheminement maritime de 17 conteneurs réfrigérés d’ici la fin de l’année 2023. Un conteneur a été offert dans chaque territoire ultra-marin afin d’augmenter les capacités de stockage des Banques Alimentaires locales.