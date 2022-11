I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Marian Anderson, portrait de la contralto américaine (17 février 1902 – 8 avril 1993).

Un concert exceptionnel sera donné ce samedi 3 décembre 2022 à 19h à la cathédrale Saint-Louis à Fort-de-France. L’entrée est libre.

La soprano sud-africaine Zandile Mzazi reprendra, le samedi 3 décembre 2022 à 19h à la cathédrale Saint-Louis, les plus grands succès de Marian Anderson. Sous la direction musicale de Peter Valentovič avec le Bratislava String Quartet, Tibor Duriak à la trompette et le Chœur Sainte-Thérèse du Père Louis Élie.

Zandile Mzazi

Pour cette édition 2022, la Fondation d’Entreprise SPHERE rend hommage à Marian Anderson, la plus grande contralto du 20ème siècle. Cette artiste lyrique de renommée internationale, aussi à l’aise dans un répertoire classique que dans des airs de negro spiritual, a marqué l’histoire des États-Unis tant par sa voix exceptionnelle que par son engagement dans la lutte contre les préjugés raciaux.

Peter Valentovic.

« Marian Anderson et Paul Robeson resteront pour moi ce que mes parents m’ont appris à aimer dans ma jeunesse : des voix merveilleuses qui donnaient des frissons et dont j’ai encore en mémoire les airs qui me passent souvent par la tête. Il ne faut pas oublier ces voix venues des cieux qui se sont battues pour la liberté », déclare John Persenda, Président de la Fondation SPHERE.

La Fondation d’Entreprise SPHERE rend hommage à Marian Anderson, la plus grande contralto du 20ème siècle, à travers un concert exceptionnel.

