The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Victor Jean Noel et Michel Desjoyeaux. • @ ALFRED JOCKSAN

Dans cet ouvrage La route du Rhum une aventure humaine de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, le journaliste, Éric Cintas et le navigateur Michel Desjoyeaux, nous font revivre la grande aventure de cette course au large et en solitaire. Un beau livre avec des images magnifiques, préfacé par le dernier vainqueur Francis Joyon et paru aux éditions Marabout.