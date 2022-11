I Like This

Dans le cadre des sessions de formation de la Greatness Académie organisées les 18, 19 et 20 novembre, nous avons interrogé Steeve Lalanne, le créateur de la Greatness Académie sur ses ambitions pour le projet.

Les sessions de formation de la Greatness Académie visent à ce que les participants apprennent à se découvrir grâce à des entraînements expérientiels, dans le but de « se rapprocher de l’humain ». Dîtes-nous en plus ?

« J’ai déjà participé à cette formation dans un autre centre en 2017. À l’époque, j’étais un entrepreneur axé sur l’argent et les résultats et cela m’avait éloigné de mon entourage. Après ça j’ai eu une approche différente par rapport à l’humain et j’ai décidé de la transmettre. Ensuite j’ai créé cette académie dans ce même but. Chaque humain devrait vivre cette expérience », nous raconte Steeve Lalanne lorsqu’on lui demande ce qui l’a poussé à créer cette académie.

Pourquoi avoir étendu la Greatness Académie à travers le monde ?

« Avant d’être Français j’étais surtout humain. », nous répond le fondateur. En ce qui concerne le reste, j’ai appris à être qui je suis parce que j’étais parisien. Au fur et à mesure que j’ai compris que j’étais humain avant tout, j’ai voulu partir à la conquête de l’Homme. Je me sens donc aussi proche du martiniquais que de l’africain ou du canadien ou de toute autre personne, peu importe son origine. »

Au début, Steeve Lalanne voulait couvrir la francophonie avec son académie mais ça « l’a dépassé ». « Des personnes de villes étrangère m’appellent pour vivre l’expérience. C’est comme ça qu’on a décidé de s’ancrer au Pérou, à Montréal et bientôt en Floride. », explique t-il.

Quelles sont les ambitions pour l’académie ?

« Aujourd’hui , il y a une 30 aine de collaborateurs répartis sur les différents continents et centres de formation. On est très peu pour construire cette vision. Il y a plus de 3000 participants en tout. Notre ambition pour l’académie c’est de continuer à nous épandre pour que chaque humain puisse vivre l’expérience, trouver des hommes et femmes, des leaders qui souhaitent soutenir cette vision », a conclu le créateur.

Une plateforme communautaire sera mise en place avec des contenus originaux, et de la mise en relation avec les collaborateurs.

√ Renseignements : 0696 19 59 27