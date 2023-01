I Like This

Football – Championnat Regionale Vito 1 – 16e journée

Par Chloé COMBET

Thomas Grava et le capitaine Jordy Capet félicitant Samuel Barfleur, dont le tir a été dévié victorieusement par le malheureux Sael Placerdat, offre l’avantage aux hommes de Jean-Claude Fermely, 30ème minute. • DOMINIQUE CHOMEREAU-LAMOTTE

Ce vendredi soir s’est déroulée la 16e journée du Championnat Régionale Vito 1. L’AS Gosier s’est incliné face à la Jeunesse Évolution au sein du stade de Sainte-Anne 1-2.

Une rencontre assez riche en émotion avec de

nombreux bouleversements durant ces 90 minutes de jeu. Une première

mi-temps très mouvementée avec quelques altercations entre les deux

équipes et l’exclusion de Livier Serin de l’AS Gosier à la 28e

minute. « La Jeunesse Évolution a mieux débuté ce match que

nous. Paradoxalement quand nous avons eu notre joueur expulsé nous

avons manqué de concentration ce qui nous a coûté un but. C’est une

rencontre équilibrée qui nous a demandé du courage et de

l’abnégation car…