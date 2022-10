The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le Moule

La Régie des sports et des loisirs de la ville du Moule a présenté au public toutes les activités qui leur sont offertes sur le territoire. Il s’agissait de relancer les inscriptions et d’encourager la pratique sportive pour préserver un bon état de santé mentale et physique.

« La ville du Moule se soucie de sa population et propose, pour prendre soin de sa santé, de nombreuses activités sportives portées par la ville et les associations. Les éducateurs très dynamiques de l’équipe de la Régie des sports et des loisirs ont eu à cœur d’organiser cette matinée. » a expliqué Elsa Suares élue à la ville du Moule. Cette matinée fut une réussite. Mirlie Outil chef de bassin à la piscine du Moule responsable de maîtres-nageurs a expliqué qu’il s’agissait de faire…



