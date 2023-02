I Like This

Sainte-Anne

Une trentaine de jeunes du RSMA ont participé à l’opération dans le cadre de leur formation éco-citoyenne. • MCB

Un chantier d’envergure est en cours sur cette plage de la commune. Il s’agit d’ôter du site les « langues de belle-mère », une espèce végétale envahissante qui menace les plantes endémiques et nuit à la ponte des tortues marines.

Dans le cadre de la restauration de la forêt

littorale, une première opération a été conduite lundi dernier par

l’office national des forêts, sur la plage de l’Anse Meunier à

Sainte-Anne. Jeudi, une trentaine de jeunes du RSMA a été à nouveau

mobilisée pour délester le site de cette plante envahissante et

dangereuse pour le milieu naturel.

Originaire d’Afrique du Sud et introduite au

XIXe siècle, la Sanseveria hyacinthoides, plus

communément appelée « la langue de belle-mère », est une

plante qui nuit à la régénération naturelle des espèces végétales

endémiques et à la ponte des tortues marines sur le site. L’ONF,

avec l’appui de partenaires à savoir le…