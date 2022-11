Rédaction web

Vigilance jaune forte pluies • DR

L’île est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages selon le dernier bulletin de Météo-France paru ce vendredi 4 novembre à 17 heures 09.

Une masse d’air humide et instable en provenance de l’Atlantique et une autre venant de la Caraïbe, couplées d’une situation d’altitude favorable, vont se positionner sur les Petites Antilles. Cette situation va générer des précipitations intenses localement orageuses sur la Martinique.

En soirée et en début de nuit, les averses sont éparses et parfois soutenues, mais ne génèrent pas de forts cumuls de pluie. Puis, en deuxième partie de nuit et dans la matinée de samedi, les précipitations deviennent plus fréquentes, plus intenses et parfois associés à des orages. Même si des périodes d’accalmie peuvent se produire, ce temps pluvieux et orageux va perdurer toute la journée de samedi et les jours suivants.

Un nouveau week-end en vigilance jaune

Les cumuls de pluie peuvent atteindre les 50 à 80mm en 3 heures.

Cet épisode relativement durable dans le temps, peut aussi générer de forts cumuls de pluie sur la durée.

À noter que les plus fortes averses sont accompagnées de rafales qui peuvent atteindre les 70 à 80 km/h.

Le prochain bulletin est prévu pour ce samedi 5 novembre 2022 vers 6 heures, la fin de l’évenement est prévue pour le mardi 8 novembre en matinée.