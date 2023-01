I Like This

Natation

Par Romain MATTIO

La projection de la future piscine olympique intercommunale des Abymes, de Gosier et de Pointe-à-Pitre. • SIPAGP

Le Syndicat intercommunal de la piscine Abymes, le Gosier, Pointe-à-Pitre (SIPAGP) a annoncé en grande pompe hier à la Maison de la verdure (Les Abymes) les travaux de modernisation qui vont être effectués sur les bassins à Dugazon. D’ici un an, la Guadeloupe sera dotée d’une piscine olympique de 50 mètres avec 10 couloirs.

La Guadeloupe pourra accueillir les Jeux

olympiques. Enfin, les compétitions de natation. Le Syndicat

intercommunal de la piscine des Abymes, le Gosier, Pointe-à-Pitre

et son président Robert Barbin, ont pris la décision de doter la

Guadeloupe d’une piscine de 50 mètres de long et 10 couloirs de

largeur, répondant aux normes olympiques. Ainsi, dans moins d’un

an, la nouvelle piscine sera opérationnelle selon Erick Halley,

l’architecte du projet. « Les travaux…