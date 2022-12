I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La préfecture de Guadeloupe a publié un communiqué sur l’utilisation d’engins d’artifice et pétards jusqu’au 2 janvier.

La préfecture de Guadeloupe a publié un communiqué ce vendredi (16 décembre) interdisant jusqu’au 2 janvier 2023 la vente, la détention et l’utilisation sur la voie publique de feux d’artifice, pétards et assimilés, y compris les bombes artisanales à base d’acide.

Les feux d’artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier, quelle qu’en soit la catégorie, sont interdits dans tous les lieux où se tiennent des rassemblements de personnes, dans tous les immeubles d’habitation ainsi que sur la voie publique.

Cette interdiction ne vaut pas pour les entreprises et les personnes titulaires du certificat de qualification prévu au décret 2010-580 du 31 mai 2010 modifié.

Par ailleurs, il est rappelé que les articles pyrotechniques de catégories F4 (bombes d’artifices, marrons d’air, etc) ou T2(articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène) ne peuvent être manipulés que par des personnes titulaires du certificat correspondant, et que les articles pyrotechniques de catégories F2, F3 et T1 (feux de Bengale, pétards à mèche, chandelles romaines, etc) ne peuvent être mis qu’à disposition de personnes majeures.