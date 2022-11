I Like This

Par Anthony BASSIEN-CAPSA

Carte du réseau de bus interurbains de la Région Guadeloupe • RÉGION GUADELOUPE

Depuis le début de mois, le conseil régional a lancé un nouveau réseau de transport interurbain. L’objectif est d’assurer une meilleure desserte des communes de l’archipel. Quatre secteurs sont concernés le nord Grande-Terre, le Nord Basse-Terre, la Côte-sous-le-Vent et le Sud Basse-Terre.

Vous l’avez peut-être vu cette campagne

publicitaire à la télévision ou dans la presse écrite, ou vous

l’avez peut-être écouté à la radio : la Région Guadeloupe vient de

lancer un réseau de bus interurbains, destinés à desservir les

communes de Guadeloupe dépourvues de transports collectifs (excepté

celles des communautés d’agglomération Cap Excellence et La Riviera

du Levant, déjà desservies par les bus de Karu’Lis). La

collectivité va ainsi combler l’absence de dessertes des

intercommunalités dépourvues d’organismes de transports publics

selon quatre secteurs géographiques de l’archipel que sont la

Grande-Terre, le Nord Basse-Terre, la Côte-sous-le-Vent et le Sud

Basse-Terre. Il n’est toutefois pas encore prévu de lignes pour

Marie-Galante ou Les Saintes. On peut noter que ces bus

interurbains seront amenés à remplacer ceux de la Corniche d’Or,

organisme de transports publics dont les bus desservaient le Nord

Basse-Terre de 2013 à 2019, mais aussi apporter un complément aux

bus des TUNGT (Transports urbains du nord Grande-Terre) qui

desservent le Nord Grande-Terre depuis juin 2021.

Offrir un service de qualité

Mais le lancement du réseau de bus interurbains

par la Région subit un couac : des usagers, aussi bien en

Grande-Terre qu’en Basse-Terre les ont attendus désespérément. Les

lignes circulent principalement sur