Fort-de-France

Les réservistes lors de l’exercice Carib Wave 2022. • GCSC

A l’occasion de la Semaine Replik consacrée à la sensibilisation aux risques majeurs, zoom sur la réserve communale de sécurité civile.

La Martinique, classée dans une zone à haut

risque, est exposée à des séismes majeurs. Nous gardons tous en

mémoire le séisme du 29 novembre 2007, d’une magnitude de 7,3 sur

l’échelle de Richter qui nous a encore rappelé la vulnérabilité de

notre territoire. Chaque année, les mêmes questions se posent et

particulièrement : ” Sommes-nous prêts ? Quelles sont nos

ressources en matière d’aide et de secours ? “. Différentes

questions auxquelles tenteront de répondre de nombreux spécialistes

à travers différentes manifestations organisées sur toute l’île,

dans le cadre des journées Replik, jusqu’au 2 décembre. L’objectif

est de sensibiliser tout citoyen à son rôle, à chaque étape de la

gestion des risques de séisme et tsunami : préparation, protection,

évacuation, secours, gestion de crise.

Des citoyens de plus en plus engagés

La Loi n°2004-811 de modernisation d