By

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

football. Régional 1 – Groupes A et B – mise à jour et récapitulatif

Le duel à distance opposant la Samaritaine, de Patrick Percin (à gauche), et le RC Saint-Joseph, de Yohan Civault, a été à l’avantage des nordistes. • M.M.

Le dernier ticket pour la poule haute était convoité par trois équipes, la Samaritaine, le RC Saint-Joseph et l’Assaut. Le dernier mot revient finalement au onze jaune et vert, qui rejoint le Golden Lion, l’US Diamantinoise, l’Aiglon, le Club Colonial et le Club Franciscain, à l’occasion des play-offs intitulés ” Tournoi des 6 majô “. Dont la première journée débutera le week-end du 11 février.