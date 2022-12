I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

FA

karacoli • DR

La soirée de réveillon « Chic & Tong » prévue par la direction du Karacoli à Deshaies n’aura finalement pas lieu.

La 4e édition de la soirée du Nouvel An “Chic & Tong” du Karacoli à la plage de Grande-Anse à Deshaies a été annulée et interdite par arrêté préfectoral. Cet arrêté évoque notamment l’absence de déclaration préalable s’agissant d’un établissement s’étendant sur le domaine public maritime, l’atteinte prévisible à un espace protégé, le risque de potentielles rixes, le risque de troubles à l’ordre public, et aussi le caractère illicite de l’implantation de l’établissement au regard du code de l’environnement.

Source : arrêté préfectoral du 26 décembre 2022 relatif à l’interdiction d’un événement festif