VIEUX-FORT

Par Yvor J. LAPINARD

Le conseil municipal s’est déroulé dans de parfaites conditions, où l’ensemble des points à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité. • YJL

Les élus ont adopté, jeudi soir en conseil municipal, l’idée d’étudier la possibilité de recourir à un système permettant de connaître les auteurs d’actes malveillants sur le territoire. Le temps consacré à la sensibilisation et à l’information s’étant révélé infructueux.

La vidéo-surveillance, voilà une idée qui séduit

la municipalité. Le processus, qui découlera d’une longue

procédure, doit être enclenché. En tout cas, la représentation

communale vient de donner au maire, Héric André, l’autorisation à

faire réaliser une étude d’opportunité et de réalisation technique

d’un tel projet, afin de déterminer les travaux à réaliser et le

coût prévisionnel de cet investissement. C’est en ce sens que dès

ce mois-ci, des échanges seront mis en place avec des partenaires

éventuels.

C’est dans le cadre de la politique locale de

protection de l’environnement et de la tranquillité publique, et en

complément des actions qu’il y a à mener avec les agents de la

police municipale, que le maire entend lutter plus efficacement

contre certaines formes d’incivilité constatées sur le

territoire.

« Je pense qu’il faut sévir, estime le maire.

On a donné le temps à la sensibilisation, à l’information,…