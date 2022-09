I Like This

TROIS-RIVIÈRES

Suite au passage de la tempête Fiona, le centre-bourg est resté bloqué pendant trois jours en raison d’une inondation. Pour le maire, ce sont des travaux d’envergure qui doivent être envisagés. En attendant, la vie reprend peu à peu ses couleurs…

Entre le cœur du bourg de Trois-Rivières et les inondations, il existe une véritable histoire d’amour qui a pris forme depuis de très nombreuses années. Quelques commerces et habitations situés entre le marché et l’entrée de la route de Bord-de-Mer ne s’en réjouissent pas. Les usagers de la route ne s’en rendent pas compte, lorsqu’ils passent sur ce petit pont où les jeunes ont souvent l’habitude de s’assoir. Mais il suffit d’une forte précipitation pour que les choses…